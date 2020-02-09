Организаторы шоу “Последний герой. Зрители против звёзд” долгое время держали в тайне 17-го участника, однако это не помогло ему задержаться в проекте.

Оказалось, что этой загадочной участницей является скандально известная модель Настя Рыбка. Она появилась после победы племени звёзд, когда они, в качестве награды за успешно пройденное испытание, выбрали ещё одного члена команды. Однако они явно не ожидали, что их команду пополнит Настя Рыбка, “прославившаяся” после громкого скандала, связанного с олигархом Олегом Дерипаской.

Рыбке удалось провести на острове всего одну ночь. Остальные участники команды заявили, что не желают с ней общаться, а мужчины и вовсе выразили опасение, что насчёт их и Рыбки пойдут слухи из-за её эскорт-услуг. Некоторые даже собрались уплывать с острова.

В итоге, Рыбке пришлось ночевать в одиночестве. Ей предложили перейти в другую команду, но она отказалась, заявив, что и там ситуация будет аналогичной. Также она заметила, что ей больше нравится спать в гостинице, чем на песке, после чего ушла с проекта.