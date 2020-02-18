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Практически все автомобилисты и владельцы иномарок заботятся о своих «четырехколесных друзьях», стараясь заблаговременно использовать актуальные аксессуары для поддержания достойного внешнего вида и безопасности автомобиля.

И многие предпочитают использовать подкрылки, которые способны предотвратить повреждения кузова и кузовных элементов. Остальные же считают, что подобные изделия устанавливать «под крылья» нет необходимости. Так стоит ли купить подкрылки или нет?

Основные понятия

Автомобильными подкрылками или локерами называют специальные «кожухи» или «щитки», по форме соответствующие колесным нишам. Предназначение таких изделий – защита арочных проемов от скопления грязи, снега и реагентов (в зимний период), прочего дорожного мусора, способного вызывать коррозию и повреждение кузова. Логично предположить, что подкрылки – это надежная арочная защита для транспортных средств.

Однако, некоторые пользователи сомневаются в рациональности приобретения подобных щитков, полагая, что локеры не являются спасением. Ошибочным является мнение, что грязь и другие фрагменты дорожного полотна могут скапливаться в пространстве между кузовом и подкрылком, вызывая разрушение металла.

Подкрылки (если речь идет об изделиях модельной формы) выполняются в соответствии с геометрией конкретной марки автомобиля. Это позволяет щиткам плотно устанавливаться в колесные ниши без зазоров и обеспечивать надежную защиту в течение многих лет.

Для большей долговечности изделия выполняются из плотного, прочного и достаточно эластичного материала. Модельные щитки оснащаются специальными отверстиями и дополнительными крепежными деталями для монтажа в заводских местах без необходимости сверлить кузов.

Ключевые преимущества товаров

Помимо важного функционала, прочности и долговечности, локеры имеют следующие преимущества:

  • высокое качество;
  • быстрый и простой монтаж;
  • стилистическая универсальность, не нарушающая общий визуальный образ;
  • наличие креплений;
  • возможность приобретения изделий в подходящей комплектации (локеры для передних или задних колес).

Тем, кто спешит купить подкрылки и установить их на транспортное средство, стоит производить предварительную подготовку поверхностей в колесных арках. Для начала все элементы кузова следует тщательно вымыть и очистить, затем – насухо высушить. В идеале, после этих процедур, также обработать все поверхности и скрытые полости специальным антикоррозийным составом. Это значительно увеличит срок эксплуатации автомобиля.

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