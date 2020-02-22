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По прогнозам синоптиков, на выходных в Ленинградской области следует ожидать дожди и сильный ветер.

Согласно заявлению главного управления МЧС России по Ленинградской области, ожидается температура воздуха от нуля до +4-х градусов Цельсия. Вероятно возникновение на дорогах гололедицы, в связи с чем водителям рекомендуется соблюдать повышенную внимательность.

Скорость ветра будет составлять до 17-22 метра в секунду, в некоторых местах возможны порывы до 25-28 м/с. Направление ветра – юго-западный. Кроме того, предполагаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, которые возможны утром и днём.

Также возможно возникновение утреннего и ночного тумана. Ночью атмосферное давление будет понижаться, а днём слегка повысится.
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