В Ставропольском крае против 18-летней недавно родившей девушки, пытавшейся убить дочь, заведено уголовное дело.

Инцидент произошёл в Будённовске. Согласно имеющейся информации, девушка, находясь в своей квартире на первом этаже, родила живого ребёнка 15 февраля. После этого обвиняемая выкинула ребёнка в окно, предварительно завернув в полотенце. Ещё живой ребёнок был обнаружен соседкой, обратившейся в “скорую помощь”.

В настоящее время девочка находится в больнице, врачи борются за её жизнь. Здесь она будет находиться до определения своей судьбы органами опеки и попечительства.

Против матери ребёнка начато уголовное дело за покушение на убийство новорождённого ребёнка. Её мотивы неизвестны. Выяснилось лишь, что с отцом ребёнка девушка не общалась с начала беременности.