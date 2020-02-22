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На официальной страничке московского метро в соцсети «Твиттер» появилась информация о том, что на Сокольнической линии случился сбой.

В опубликованном сообщении говорится о том, что сотрудникам метрополитена пришлось остановить движение поездов в южной части Сокольнической линии – составы не движутся от «Саларьево» до «Университета». Причиной произошедшего сбоя называют появление человека на путях.

Интервалы между поездами, идущими в обратном направлении, пришлось увеличить. Отмечается, что на данный момент времени проблема была решена, а все составы движутся строго по графику. Причина, по которой человек оказался на путях, все еще неизвестна.
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