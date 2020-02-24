На выступлении рэп-певца Face из России был замечен человек, похожий на Михаила Порошенко, сына украинского экс-президента. Концерт состоялся в столице Великобритании.

Соответствующий ролик был размещен в Сети Александром Дубинским, украинским депутатом, вчера, 23 февраля. На размещенных кадрах можно увидеть юношу, похожего на младшего сына Петра Порошенко. Молодой человек поднялся на сцену, после чего рэпер выкрикнул в микрофон «русские в Лондоне».

Находясь на сцене, юноша сделал несколько невнятных выкриков, а потом прыгнул прямо в толпу людей, находившихся возле сцены. Народный избранник в свою очередь с сарказмом написал, что у бывшего президента младший сын вырос «нормальным парнем», которого не испортили «мамины ретузы» и «петины вышиванки».