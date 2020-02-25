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Сотрудники прокуратуры Республики Саха (Якутия) сообщили о том, что в столице региона мужчина съел 10 000 рублей во время задержания.

По версии следствия, молодой человек, желая ускорить выдачу разрешения вида на жительство, решил предложить инспектору взятку, продемонстрировав ей на мобильном аппарате цифру 10 000. Женщина отказалась, а потом сообщила о произошедшем инциденте руководству. Оперативные сотрудники попросили ее позвонить взяткодателю и предложить ему прийти к ней завтра.

Обвиняемый пришел в указанное время и положил на стол 10 000 рублей. После этого в помещение вошли сотрудники полиции. Заметив их, он тут же взял в руки банкноты и проглотил их. Взяткодателя отвезли в медицинский центр, где и из его желудка достали 2 купюры по 5 000 рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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