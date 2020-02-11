Дарина Эрвин, модель и супруга продюсера Александра Цекало, разместила в соцсети фотографию, на которой можно увидеть ее поцелуй с мужем. Снимок был сделан на дне рождения общей подруги.

Художница решила поделиться со своими поклонниками несколькими фотографиями, показав им, как она обычно проводит время со своим мужем. Влюбленная пара весело праздновала в ресторане, находясь в компании своих друзей. В течение всего вечера супруги не прятали своих чувств, танцуя друг с другом и страстно целуясь.

Напоминаем, что Цекало поженился в четвертый раз в марте 2019 года, причем данная свадьба прошла тайно. На ней присутствовали только родные и близкие люди. На медовый месяц супруги отправились в Италию. Вначале они посетили Рим, а затем побывали в Амальфи, где продюсер снял президентский номер в 5-звездочном отеле.