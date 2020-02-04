В Волгоградской области водитель маршрутки был приговорен к шестнадцати годам тюрьмы за сексуальные надругательства над тринадцатилетней школьницей.

В управлении СКР по региону ранее сообщили, что в начале предыдущего года в Волгограде правоохранителями был задержан мужчина, вывезший девочку в лес и изнасиловавший ее. Позднее подозреваемого отпустили, так как ему не предоставили переводчика. Однако потом его снова задержали по подозрению в совершении аналогичного преступления.

В СМИ отмечают, что вчера, 3 февраля, в Городищенском районном суде мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к малолетней девочке. Он должен будет выплатить компенсацию в размере полумиллиона рублей и провести в колонии строгого режима 16 лет.