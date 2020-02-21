В недавнем интервью Ксении Собчак певица Алсу призналась, что активно голосовала за свою дочь Микеллу во время финала “Голоса”.

Так, она сообщила, что отправила несколько десятков SMS, и отметила, что абсолютно также поступили и другие участники проекта. Также она признала факт подкупа голосов, уточнив, что покупала их в рамках разрешённых правил шоу. В связи с её словам вокруг дочери Алсу опять разгорелся скандал и на Микеллу вновь посыпались обвинения.

В защиту юной певицы высказался продюсер Максим Фадеев, который попросил оставить девочку и Алсу в покое. Как он отметил, результаты конкурса ему безразличны, но подобные обсуждения сильно ударяют по семье Алсу и в особенности по Микелле, которая в договоренностях взрослых вообще не виновата.

Также Фадеев отметил, что по правилам “Голоса” с одного мобильного номера можно отправить 20 SMS в пользу понравившегося участника.