Любовь Успенская, исполнительница из РФ, в ходе беседы с журналистами «СтарХит» прокомментировала недавние слова своей дочери Татьяны Плаксиной, которая обвинила ее в насилии и издевательствах.

Согласно словам певицы, признание ее дочки является лишь результатом действий не очень добросовестных продюсеров. Она считает, что эти люди решили воспользоваться нестабильным состоянием девушки, чтобы вынудить ее наговорить нехороших слов о родной матери. Сама девушка уже успела раскаяться в содеянном, обвинив во всем работников телеканала. Она отметила, что они держали ее в заложниках три дня.

Оскар Кучера при этом заявил, что Плаксина пришла к ним на телестудию сама. Никто не вынуждал ее говорить так о матери. Он добавил, что на телеканале попросту нет никаких средств, позволяющих удерживать человека несколько дней в заложниках.