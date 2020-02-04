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Любовь Успенская, исполнительница из РФ, в ходе беседы с журналистами «СтарХит» прокомментировала недавние слова своей дочери Татьяны Плаксиной, которая обвинила ее в насилии и издевательствах.

Согласно словам певицы, признание ее дочки является лишь результатом действий не очень добросовестных продюсеров. Она считает, что эти люди решили воспользоваться нестабильным состоянием девушки, чтобы вынудить ее наговорить нехороших слов о родной матери. Сама девушка уже успела раскаяться в содеянном, обвинив во всем работников телеканала. Она отметила, что они держали ее в заложниках три дня.

Оскар Кучера при этом заявил, что Плаксина пришла к ним на телестудию сама. Никто не вынуждал ее говорить так о матери. Он добавил, что на телеканале попросту нет никаких средств, позволяющих удерживать человека несколько дней в заложниках.

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