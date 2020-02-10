Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в соцсетях о завершении затянувшегося «конфликта» с исполнительницей Аллой Пугачевой.

Напоминаем, что недавно Примадонна жестко раскритиковала телезвезду за недавний выпуск шоу «Секрет на миллион», в котором бывший возлюбленный певицы Сергей Челобанов поведал о своем романе с Пугачевой. Исполнительница негативно высказалась о работе Кудрявцевой в ходе программы «Пусть говорят», отметив, что та постоянно «роется в помойке», выискивая скандальные материалы.

В свою очередь ведущая отметила, что «танки грязи не боятся». В результате фанаты посчитали, что между знаменитостями начался период «холодной войны», который может сильно затянуться, если одна из них не пойдет на примирение. Позднее Кудрявцева извинилась перед Пугачевой, сказав, что не хотела обидеть ее. Затем один из подписчиков спросил звезду, удалось ли ей помериться с Примадонной, на что та дала положительный ответ.