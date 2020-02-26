26 февраля в доме Российского Исторического Общества были объявлены финалисты международного конкурса «Уроки Победы».

Всего за несколько месяцев после начала состязания на конкурс было подано свыше 15 тысяч работ. Заявки поступили изо всех субъектов России и 25 зарубежных стран. «Это беспрецедентный конкурс. Во всяком случае, в истории последних десятилетий я не помню конкурса, который бы охватывал такое количество преподавателей и школ», — говорит председатель жюри, сопредседатель Российского Исторического общества, ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов.

Из 525 участников, отобранных экспертным жюри в конце января, в финал вышли только 33 человека. По три в каждой из 11 номинаций, охватывающих самый широкий спектр гуманитарных дисциплин. Профессионалы провели кропотливую работу, чтобы выбрать лучших из лучших, вдумчиво и по критериям оценивая присланные конкурсные материалы.

«Сегодня мы подводим итоги поистине уникального мероприятия, которое в таком масштабе было организовано впервые. Оно направлено на повышение уровня патриотического воспитания и исторической грамотности школьников. Основными участниками конкурса являются педагоги: это не только преподаватели истории, это практически все учителя, классные руководители, педагоги начальной школы», — заключил заместитель Министра просвещения России Виктор Басюк.

Всем конкурсантам, прошедшим в финал, предстоит посетить Москву и побороться за победу в рамках очного этапа конкурса. Организаторы рассчитывают, что уже 2 апреля все победители и призеры будут определены и торжественно награждены в музее Победы на Поклонной горе. «Выбрать лучшие работы было непросто. В конце марта, начале апреля 33 педагога приедут в столицу, чтобы продемонстрировать свои таланты и мастерство уже в очном этапе», — говорит председатель совета директоров Группы Компаний «Просвещение» Владимир Узун. — «Мы сделаем все, чтобы эта поездка была для них комфортной и эффективной. Благодарим Правительство Москвы, Сергея Семеновича Собянина, Департамент образования за организацию приема финалистов конкурса».

По мнению экспертов, на конкурс было прислано большое количество интересных и неординарных работ, поэтому было принято решение выделить не только финалистов, но и еще более четырех десятков лауреатов, отобранных жюри по особой квоте. Подчеркивается, что конечной целью конкурса является обмен педагогическим опытом, поэтому все отмеченные педагоги смогут опубликовать методические разработки в специальном сборнике, который будет размещен на сайтах-организаторах проекта.

Конкурс «Уроки Победы» направлен на сохранение исторической памяти и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая празднуется в 2020 году. К участию в конкурсе были приглашены педагогические работники школ России и зарубежных стран. Организаторами конкурса выступили Российское Историческое Общество, Министерство просвещения России и Группа Компаний «Просвещение».