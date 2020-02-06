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Громкое обсуждение отказа Меган Маркл и принца Гарри от исполнения своих королевских обязанностей стало тише. Они уже уехали в Канаду, где начали куда более спокойную жизнь.

СМИ удалось получить немного информации о том, как обстоят дела у герцога и герцогини Сассексской, как они приспосабливаются к своему новому положению.

Источники сообщают, что пока что семью все устраивает. Они стараются сделать все возможное, чтобы держаться подальше от СМИ. Инсайдер сообщил People, что Меган предпочитает общение в кругу близких друзей. «Она ведет себя сдержанно, ждет пока все уляжется», – отмечает источник.

Однако на острове Ванкувер обстановка хорошая.

«Им нравится гулять вместе. Они наслаждаются тихой жизнью. Они занимаются йогой, а Меган готовит семье. Они – настоящие домоседы. Предпочитают проводить время в компании Арчи и своих собак».

К слову, пара не расстроилась, что теперь у них не будет королевских титулов. «Гарри это совершенно не волнует, никогда не волновало», – добавил источник.

Инсайдер отметил, что пара просто рада, что драма вокруг их решения улеглась. Они чувствуют облегчение.

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