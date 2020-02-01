На Telegram-каналах, которые приближены к брянскому правительству, сообщили вчера, 31 января, что по отношению к блогеру Александру Коломейцеву был применен ряд запретов.

Изначально в Сети сообщалось, что бывшего собственника нескольких торговых комплексов поместят под домашний арест, однако ближе к ночи вчерашнего дня стало известно, что для него избрана другая мера пресечения. Речь идет о запрете определенных действий. Блогер смог избежать ареста благодаря болезни.

Сам запрет зависит от судебного решения и может предполагать множество ограничений, например, невозможность выхода из дома в конкретный период времени, появления в некоторых местах и общения с определенными людьми. Ему могут также запретить использовать Интернет, почту и автомобиль.