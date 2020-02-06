Российская гимнастка и четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова оказалась в московской больнице после неудачной попытки покончить с собой.

Согласно имеющейся информации, 5 февраля Александра была доставлена в больницу с глубокими порезами на левой руке. В настоящее время её состояние оценивается как тяжёлое, спортсменка находится под пристальным наблюдением медиков.

Днём ранее, 4 февраля, было заявлено о появлении у гимнастки наследственного недуга, который проявился из-за её взросления. Из-за этого Александра не появится на московском этапе Гран-при. Кроме того, сообщается, что у Солдатовой диагностирована булимия. Обстоятельства совершения травмы Александра не сообщает, и пока что она не находится в состоянии, подходящем для опроса.

По факту инцидента следователи организовали проверку.