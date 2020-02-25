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Жанна Прохорихина, певица из Тюмени, которая спела композицию «За Путина» на Красной площади», прокомментировала насмешки со стороны модели и ведущей Алены Водонаевой.

Согласно словам исполнительницы, Водонаева заразилась одним из смертных грехов – гордыней. Она отметила, что телеведущей требуется помощь психолога, так как здоровые люди, по ее мнению, так себя не ведут. Прохорихина добавила, что лично не знает модель и не хочет с ней знакомиться, особенно после ее высказываний о малоимущих семьях.

Недавно ведущая опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» выступление Прохорихиной, которо она высмеяла в подписи к ролику. Водонаева назвала певицу «Жанной курильщика», с которой смеется уже второй день.

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