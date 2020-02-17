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Ирина Шейк, известная супермодель, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» забавный фотоснимок, где она сидит верхом на своем фитнес-тренере.

Одна из красивейших женщин планеты редко публикует фото из своей повседневной жизни, но на этот раз она решила побаловать своих поклонников. Снимок был сделан в тренировочном зале, поэтому на Шейк вместо роскошного платья и туфель были надеты обычные леггинсы, кроссовки и топ. К тому же сама девушка сидела верхом на мужчине спортивного телосложения.

В подписи к фотографии модель указала, что так она проводит время вне работы. Попавший в кадр мужчина, судя по всему, является персональным тренером Шейк. По-видимому, он не испытывает никаких проблем в том, что держать красотку на своей спине. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь вес знаменитости составляет всего 54 килограмма.

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