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Александр Овечкин, игрок «Вашингтон Кэпиталз» из РФ смог сделать хет-трик в матче с «Лос-Анджелесом», принеся тем самым победу своему клубу.

Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата НХЛ на столичном льду и завершилась со счетом 4:2 в пользу вашингтонского клуба. Россиянин смог за пять минут забить три шайбы подряд, став тем самым звездой прошедшего матча. У команды соперников отличился Джефф Картер, оформивший дубль.

На данный момент времени российский хоккеист забил 698 шайб в рамках регулярных турниров. После еще двух голов он сможет стать членом эксклюзивного «клуба 700», который сейчас возглавляет Уэйн Гретцки, забивший 894 шайбы.

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