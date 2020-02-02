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Сара Абитболь, 44-летняя фигуристка из Франции, недавно рассказала о том, что над ней в течение 2-х лет сексуально надругался тренер Жиль Бейер. Это произошло в начале 90-х годов.

Спортсменка решила объяснить, почему никому не сообщила об этом и не сбежала от наставника. По ее словам, у нее тогда не было бойфренда, поэтому она не знала, как описать вещи, которые с ней вытворял Бейер. Она также не могла сказать родителям, пожертвовавшим всем, чтобы их дочь стала чемпионкой, что боготворимый ими тренер делал с их ребенком «отвратительные вещи».

Фигуристка сообщила, что мужчина сексуально надругался над ней в парковочном гараже, раздевалке и во многих прочих местах. При этом он рассказывал ее родителям, что ему требуется потренировать Абитболь подольше. В тот момент времени Саре было 15 лет.

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