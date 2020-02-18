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В Челябинск вчера, 17 февраля, на ВИП-вагоне прибыл российский исполнитель Филипп Киркоров. После встречи с фанатами на перроне он проехался по улицам города на «Майбахе».

В поезде многие даже не подозревали, что вместе с ними ехала знаменитость, так как вагон Киркорова прицепили позднее, и он значительно отличается от обычных вагонов. В нем имеется бар, душевая и купе с двухместными кроватями. Когда король поп-музыки оказался на вокзале, его тут же окружили поклонники и представители прессы. Во время беседы с последними он сообщил, что подготовил массу сюрпризов для жителей Челябинска.

Затем певец сел в премиальный седан и отправился в Оперный театр. Ранее к зданию приехали грузовые автомобили, загруженные различным реквизитом для концерта. По словам организаторов, в новом шоу используется особая сцена-трансформер, 3D-дисплеи, огромные лифты и несколько сотен необычных снарядов. Киркоров также пообещал спеть новую композицию под названием «Романы».

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