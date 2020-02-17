Ранее в Сети было опубликовано видео с Ольгой Бузовой, вызвавшее недоумение у её поклонников.

На записи певица, облачённая в концертный костюм, идёт, еле передвигая ногами, причём ей помогают сохранить равновесие двое помощников. В комментариях было высказано мнение, что Бузова пьяна, или очень сильно устала после концерта.

Однако позже выяснилось, что оба предположения неверные. Как сообщается, певица во время своего выступления решила совершить эффектный номер и прыгнула в толпу фанатов. Вот только никто из них не стал её ловить, и Ольга приземлилась на пол.

Также сообщается, что никто ей даже не помог, все только смеялись. Один из присутствующих на концерте заснял момент прыжка и последующего падения на видео, опубликовал его на своей странице, однако спустя час, по просьбе Бузовой, видео было удалено.

После этого концерт был окончен. Отмечается, что серьёзных травм певица не получила.