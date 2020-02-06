Дарья Мороз, киноактриса из РФ, во время недавней беседы с журналистами сообщила, что ее развод с режиссером Константином Богомоловым никак не связан с Ксенией Собчак.

Через год после развода с актрисой Богомолов женился на журналистке Собчак. В результате многие начали думать, что режиссер ушел от своей экс-супруги из-за тайного романа со светской львицей. Однако Мороз полностью опровергла эти слухи. По словам артистки, она рассталась с мужем задолго до официального расторжения брака, поэтому Константин не бросал ее ради телеведущей.

У бывших супругов осталась общая дочь Аня. Мороз отмечает, что девочка часто видится с отцом и хорошо общается с Собчак. Богомолов нередко берет дочку с собой, когда отправляется в отпуск. Актриса добавила, что Аня, к счастью, адекватно восприняла развод родителей.