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В ходе Кубка мира по грэпплингу, состоявшегося в Санкт-Петербурге, дагестанский борец после неудачного захвата получил перелом шейных позвонков.

Данный инцидент случился с Пайзутдином Алиевым, 26-летним борцом из села Эрпели, который тренировался в Петербурге. Медики провели диагностику пострадавшего и обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, повреждение спинного мозга и несколько сломанных шейных позвонков.

К сожалению, оперативная помощь врачей не помогла спортсмену избежать парализации верхних и нижних конечностей. Медики отмечают, что он находится в тяжелом состоянии. На местном телеканале при этом сообщают, что после госпитализации Алиеву успешно провели операцию, причем его состояние постепенно стабилизируется.

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