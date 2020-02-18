В США была застрелена актриса и каскадёрша Шерил Сандерс. Вместе с ней погиб её нынешний муж Ричард Рид.

Инцидент произошёл в штате Огайо. Как сообщается, пару застрелил бывший супруг Шерил Линдси Данкан, который сразу же вызвал правоохранительные органы. Согласно его рассказу, Шерил с мужем организовала “засаду” ему, а также его жене, когда они вместе вернулись домой.

Пара принялась угрожать и, по словам жены Данкана, они первыми начали стрелять. После этого открыл огонь и Линдси. Также сообщается, что Шерил собиралась переговорить с Данканом для решения вопроса об оплате учёбы их общих дочерей.

В настоящее время ведётся установление обстоятельств инцидента, изучаются видеозаписи с камер наблюдения. В полицейском отчёте указывается, что речь идёт об “убийстве в целях самообороны”.

Шерил Сандерс известна как каскадёрша, исполнившая роли Николь Кидман, Сандры Буллок, Кэмерон Диаз. Она появлялась в таких фильмах, как “Назад в будущее 2”, “Ангелы Чарли”, “Крепкий орешек 2”, и других.