Андрей Богдан, бывший начальник офиса Владимира Зеленского, украинского лидера, оставил на страничке в соцсети «Фейсбук» сообщение, в котором пригласил «девочек» на Сейшельские острова.

Обращаясь к девушкам, экс-госслужащий написал, что прилетел недавно на курорт, и обнаружил, что тут нечего делать. Поэтому он пригласил к себе в гости «девочек», которые смогут оказать ему поддержку в этот сложный для него период времени. В конце Богдан отметил, что истосковался по власти.

Экс-глава президентского офиса также разместил несколько фотографий с Сейшел, на одной из которых можно заметить женскую фигуру. В конце своего сообщения Богдан оставил постскриптум, в котором отметил, что в ходе отбора в комментариях были зафиксированы «умственно страшненькие» личности.