читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Богдан, бывший начальник офиса Владимира Зеленского, украинского лидера, оставил на страничке в соцсети «Фейсбук» сообщение, в котором пригласил «девочек» на Сейшельские острова.

Обращаясь к девушкам, экс-госслужащий написал, что прилетел недавно на курорт, и обнаружил, что тут нечего делать. Поэтому он пригласил к себе в гости «девочек», которые смогут оказать ему поддержку в этот сложный для него период времени. В конце Богдан отметил, что истосковался по власти.

Экс-глава президентского офиса также разместил несколько фотографий с Сейшел, на одной из которых можно заметить женскую фигуру. В конце своего сообщения Богдан оставил постскриптум, в котором отметил, что в ходе отбора в комментариях были зафиксированы «умственно страшненькие» личности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
SDYUSSHOR Zenit Saint Petersburg – Zvezda Saint Petersburg | Liverpool (2×2) – Barcelona (2×2) | Real (2×2) – Barcelona (2×2) | Liverpool (2×2) – Chelsea (2×2) | Borussia (Amateur) – Werder (Amateur) | VfB Stuttgart (Amateur) – Hamburg (Amateur) | Atletico (Amateur) – Real (Amateur) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 19 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи, 19 февраля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский, 19 февраля – ясно, до -9 °C | Южно-Сахалинск, 19 февраля – пасмурно, до -8 °C | Королев, 19 февраля – ясно, до 7 °C | Подольск, 19 февраля – небольшой снег, до 3 °C | Армавир, 19 февраля – ясно, до 9 °C |