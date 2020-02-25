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Лариса Копенкина, экс-супруга российского певца Прохора Шаляпина, одобрила его новую возлюбленную – 40-летнюю миллионершу Татьяну из Канады.

Исполнитель ранее сообщил, что Татьяна до начала романа с ним нередко приглашала его в США и Монако, чтобы он выступал перед работниками ее организации. Во время таких встреч певец и бизнес-леди нередко общались друг с другом на различные темы, а вскоре начали встречаться. Их романтические отношения длятся уже несколько недель.

Поклонники и СМИ начали активно обсуждать новую избранницу 36-летнего певца. Дело в том, что артист лишь недавно ушел от Виталины Цымбалюк-Романовской. К тому же появилась информация, что состояние Татьяны составляет около 35 миллионов долларов.

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