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Алиса Фрейндлих, советская исполнительница и киноактриса, во время разговора с редакцией портала Teleprogramma.pro сообщила, что государство выплачивает ей хорошую пенсию.

Согласно словам артистки, она является блокадницей, из-за чего имеет довольно большую пенсию. Помимо всего прочего, она относится к группе почетных граждан, поэтому размер ее пенсионных выплат удваивается. Однако она не стала раскрывать точный размер пенсии.

85-летняя актриса СССР также отметила, что не использует свою пенсию для удовлетворения повседневных нужд. Она копит деньги на банковском счете, а затем использует их для оплаты ежегодного отпуска.

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