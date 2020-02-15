Алиса Фрейндлих, советская исполнительница и киноактриса, во время разговора с редакцией портала Teleprogramma.pro сообщила, что государство выплачивает ей хорошую пенсию.

Согласно словам артистки, она является блокадницей, из-за чего имеет довольно большую пенсию. Помимо всего прочего, она относится к группе почетных граждан, поэтому размер ее пенсионных выплат удваивается. Однако она не стала раскрывать точный размер пенсии.

85-летняя актриса СССР также отметила, что не использует свою пенсию для удовлетворения повседневных нужд. Она копит деньги на банковском счете, а затем использует их для оплаты ежегодного отпуска.