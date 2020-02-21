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Актёр Хоакин Феникс спустя два дня после получения “Оскара” отправился на скотобойню, где спас от смерти корову и её новорождённого телёнка.

Перед этим он пообщался с фермерами о работе скотобойни и правилах содержания животных. В итоге актёр решил спасти корову и её детёныша, и собственноручно вынес их помещения и загрузил в машину. Животных он назвал Либерти и Индиго, они будут доставлены в специальное учреждении организации Farm Sanctuary.

Кроме того, Хоакин отметил, что даже не ожидал того, что сумеет подружиться с кем-то со скотобойни.

Как сообщается, актёр является веганом, то есть абсолютно не употребляющим пищу животного происхождения. Он состоит в организациях “В защиту животных” и “Люди за этичное обращение с животными”.
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