Павел Прилучный, киноактер из РФ, и модель Агата Муцениеце сообщили на своих страничках в соцсети «Инстаграм», о разводе.

В средствах массовой информации нередко появлялась информация о том, что в звездном семействе не все так спокойно, как можно показаться на первый взгляд, а недавно знаменитости сами сообщили, что расстаются. По словам Прилучного, они официально расторгнут отношения в ближайшем будущем. Он добавил, что развод произойдет по обоюдному согласию.

Модель призвала журналистов не тревожить их по поводу развода и отметила, что для нее Павел останется хорошим другом. Что касается общих детей, то родители обещают любить их так же сильно, как сейчас. Правда, неизвестно, с кем именно они в итоге останутся жить.