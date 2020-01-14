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Жительница Гатчины задушила бывшего мужа, пытавшегося изнасиловать её дочь

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В городе Гатчина Ленинградской области женщина задушила своего бывшего супруга, который намеревался изнасиловать её несовершеннолетнюю дочь. Инцидент

В городе Гатчина Ленинградской области женщина задушила своего бывшего супруга, который намеревался изнасиловать её несовершеннолетнюю дочь.

Инцидент произошёл вечером 13 января. О совершённом преступлении 36-летняя женщина рассказала самостоятельно, позвонив после убийства в полицию. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 33-летнего мужчины. Было выяснено, что он является безработными.

Как сообщила обвиняемая, она задушила мужчину, желая защитить свою 16-летнюю дочь. Орудием убийства стал ремень мужчины.

В настоящее время женщина была задержана, ведётся установление всех обстоятельств случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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