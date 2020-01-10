Жителей Калуги возмутила катавшаяся по городу порно-маршрутка

Жители Калуги раскритиковали водителя маршрутки №77, в салоне которой были развешаны плакаты с голыми женщинами.

После того как историю подхватили местные СМИ, в городской управе было проведено собрание на эту тему. О ней даже решил высказаться Дмитрий Денисов, исполняющий обязанности главы города. Он отметил, что подобных картинок в общественном транспорте больше нет.

Журналисты отмечают, что директор транспортной организации лично провел проверку всех автобусов на линии. В результате плакаты были убраны, а водители прошли инструктаж, в ходе которого им объяснили, какие материалы могут висеть в салоне.