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Жителей Калуги возмутила катавшаяся по городу порно-маршрутка

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Жители Калуги раскритиковали водителя маршрутки №77, в салоне которой были развешаны плакаты с голыми женщинами. После того как историю подхватили мес

Жители Калуги раскритиковали водителя маршрутки №77, в салоне которой были развешаны плакаты с голыми женщинами.

После того как историю подхватили местные СМИ, в городской управе было проведено собрание на эту тему. О ней даже решил высказаться Дмитрий Денисов, исполняющий обязанности главы города. Он отметил, что подобных картинок в общественном транспорте больше нет.

Журналисты отмечают, что директор транспортной организации лично провел проверку всех автобусов на линии. В результате плакаты были убраны, а водители прошли инструктаж, в ходе которого им объяснили, какие материалы могут висеть в салоне.

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