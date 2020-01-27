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Житель Саратова зарезал 40-летнюю женщину

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В Саратове в подъезде одного из многоэтажных домов было найдено тело 40-летней женщины. О произошедшем сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской обл

В Саратове в подъезде одного из многоэтажных домов было найдено тело 40-летней женщины. О произошедшем сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Инцидент произошёл вечером 26 января на улице Соборной. Тело было обнаружено на лестничной площадке седьмого этажа. Было выяснено, что на теле имеются ножевые ранения, нанесённые в области шеи. Нож также был найден на месте преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств инцидента и ведут поиск причастных к преступлению.

27 января был задержан подозреваемый в убийстве. Им является 31-летний житель города, иные какие-либо подробности о произошедшем в настоящее время не раскрываются.

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