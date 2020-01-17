Житель Саранска убил соседа во время застолья

Житель Саранска во время совместного распития алкогольных напитков нанес смертельное ножевое ранение своему соседу.

На официальном сайте управления СК РФ по Мордовии отмечается, что мужчины нередко приходили друг к другу и устраивали застолья. Однако во время одной такой встречи, произошедшей 27 октября прошлого года, 59-летний хозяин квартиры поссорился со своим гостем. Он схватил нож и ударил им в горло соседа. Тот вскоре умер от потери крови.

Подозреваемый при этом отправился спать. Через двое суток он решил перенести тело знакомого в его квартиру. Вскоре труп обнаружила родственница убитого и тут же обратилась в полицию. Стражи правопорядка задержали убийцу, который признался в совершенном преступлении.