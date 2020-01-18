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Житель Кунгура зарубил родную мать топором

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В управлении СК РФ по Пермскому краю сообщили об аресте 51-летнего мужчины, живущего в городе Кунгур и обвиняемого в убийстве собственной матери. Согл

В управлении СК РФ по Пермскому краю сообщили об аресте 51-летнего мужчины, живущего в городе Кунгур и обвиняемого в убийстве собственной матери.

Согласно версии следствия, подозреваемый совершил преступление в ночь на минувшую пятницу, 10 января. Будучи нетрезвым, мужчина сильно поссорился со своей 77-летней матерью. В ходе словесной перепалки он взял в руки топор и несколько раз ударил им пожилую женщину.

Пострадавшая получила серьезные ранения, от которых в итоге скончалась. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, а затем посадили его под арест. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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