Женщина насмерть забила скалкой экс-супруга в новогоднюю ночь

В украинском городе Одесса во время Нового года женщина убила своего 43-летнего бывшего супруга, воспользовавшись обычной скалкой.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что мужчина дружил с бывшей женой, несмотря на развод, поэтому они решили вместе встретить Новый год. Вскоре между ними разгорелась ссора, в ходе которой сорокалетняя женщин, взяв в руки скалку, тут же ударила ею экс-мужа по голове.

Затем женщина позвонила в полицию и заявила о домашнем насилии. Приехавшие на место происшествия стражи правопорядка увидели в квартире тело мужчины с разбитой головой и женщину, одежда которой была покрыта кровью. Подозреваемую в убийстве сразу же задержали и доставили в отдел полиции.