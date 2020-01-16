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Жена Прилучного Агата Муцениеце сообщила о желании сменить фамилию и скорой свадьбе

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В последнее время в СМИ стала популярна тема о «разводе» Павла Прилучного с Агатой Муцениеце. Причинами называют романы актёра на стороне. Т

В последнее время в СМИ стала популярна тема о «разводе» Павла Прилучного с Агатой Муцениеце. Причинами называют романы актёра на стороне. Так, одной из его вероятных любовниц названа его коллега Дарья Мороз.

Слышать подобные предположения Агате явно неприятно, и она пытается на вопросы о её семье отшутиться и увести разговор в другом направлении. Впрочем, спустя некоторое время она начала высмеивать эти слухи. Так, на YouTube-канале «Прилучные дни» она попросила своего мужа рассказать о романе с Мороз, и он коротко ответил на него «да», закончив на этом разговор.

А в последнем выпуске Агата снялась вместе с «разлучницей». Она заявляет, что вместе с Дашей хочет сделать признание, после чего уточняет, что Мороз рассталась с мужем давно, она сама — недавно, и они находятся в Лондоне. Затем Агата сообщает, что хочет поменять фамилию, и после этого она целуется с Мороз в кадре.

Затем Дарья шутит, что следующие новости должны быть в духе «Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла её фамилию», а сама Агата приглашает всех на свадьбу. В завершение Дарья сообщает Прилучному, что он упустил свой шанс, а Агата извиняется за шутку.

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