Земля максимально приблизилась к Солнцу

На официальном интернет-портале планетария российской столицы появилась информация о том, что сегодня, 5 января, Солнце приблизится к нашей планете на минимальное расстояние.

Согласно словам Александра Якушечкина, российского астронома, Земля достигнет точки перигелия примерно в 10:48 по Московскому времени. Речь идет о ближайшей к звезде точке орбиты планеты. У Земли она расположена в 147 миллионах километрах от Солнца, что почти на 2,5 миллиона меньше среднего значения.

Ежегодно наша планета достигает перигелия в отрезок времени между 2-м и 5-м январем, то есть спустя тринадцать дней после того, как в северном полушарии проходит зимнее солнцестояние. Астрономы утверждают, что это не должно сильно сказаться на самочувствии людей.