Зеленский заступился за выступившего в Крыму певца Dr.Alban

Владимир Зеленский, украинский лидер, решил заступиться за исполнителя Dr.Alban из Швеции, который ранее выступил в Крыму и не мог попасть на Украину.

На своей страничке в соцсети Instagram музыкант отметил, что работники пограничной службы не пускали его в Киев на концерт, так как ранее он провел выступление на Крымском полуострове. Но после вмешательства президента его все же пропустили в страну.

Певец принял участие в новогодней передаче «Вечернего квартала». Dr.Alban также разместил короткое видео, на котором он встречается с Зеленским. После этого исполнитель прогулялся вместе с лидером Украины по Киеву.