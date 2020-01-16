Заступившейся за мужчину 16-летней калининградке сломали челюсть

В управлении МВД по Калининградской области сообщили о том, что шестнадцатилетней местной жительнице сломали челюсть, когда она заступилась за мужчину.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в одном из городских общежитий. Молодая девушка услышала шум в коридоре и увидела, как двое нетрезвых мужчин избивают незнакомца. Она попросила их перестать бить пострадавшего, но те в ответ набросились на нее, нанеся несколько ударов по лицу.

Девушку и 33-летнего потерпевшего привезли в медицинское учреждение. Мужчина все еще не пришел в сознание. Позднее полицейские сообщили, что им удалось задержать подозреваемых, которыми оказались местные жители в возрасте 29 и 31 года.