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Захлебнувшийся в новосибирском аквапарке подросток умер в больнице

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В Новосибирске в аквапарке «Аквамир» 8 января захлебнулся 16-летний подросток из Кемерово. Как сообщается, мальчик нырнул и застрял рукой в

В Новосибирске в аквапарке «Аквамир» 8 января захлебнулся 16-летний подросток из Кемерово.

Как сообщается, мальчик нырнул и застрял рукой в конструкции. Он провёл под водой около четырёх минут. На месте ему была оказана первичная помощь инструктором-спасателем. Мальчик пережил клиническую смерть и был реанимирован прибывшей бригадой «скорой помощи».

После этого пострадавшего увезли в реанимацию больницы №34, где поместили в отделение интенсивной терапии на искусственную вентиляцию лёгких. Врачи с самого начала указали, что не могут дать никаких прогнозов. В ночь на 13 января мальчик скончался, не приходя в сознание.

Правоохранительные органы проводят проверку инцидента. Администрация аквапарка, как отмечается, готова выплатить семье погибшего страховку и материальную компенсацию. Сообщается, что подобный случай произошёл впервые, но инструкторы немедленно среагировали и помощь была оказана своевременно.

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