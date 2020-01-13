Захлебнувшийся в новосибирском аквапарке подросток умер в больнице

В Новосибирске в аквапарке «Аквамир» 8 января захлебнулся 16-летний подросток из Кемерово.

Как сообщается, мальчик нырнул и застрял рукой в конструкции. Он провёл под водой около четырёх минут. На месте ему была оказана первичная помощь инструктором-спасателем. Мальчик пережил клиническую смерть и был реанимирован прибывшей бригадой «скорой помощи».

После этого пострадавшего увезли в реанимацию больницы №34, где поместили в отделение интенсивной терапии на искусственную вентиляцию лёгких. Врачи с самого начала указали, что не могут дать никаких прогнозов. В ночь на 13 января мальчик скончался, не приходя в сознание.

Правоохранительные органы проводят проверку инцидента. Администрация аквапарка, как отмечается, готова выплатить семье погибшего страховку и материальную компенсацию. Сообщается, что подобный случай произошёл впервые, но инструкторы немедленно среагировали и помощь была оказана своевременно.