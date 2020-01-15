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За пять лет Польша в три раза увеличила свою армию

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С 2015 года польская армия выросла, по словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащак, примерно на треть, и в настоящее время составляет 1

С 2015 года польская армия выросла, по словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащак, примерно на треть, и в настоящее время составляет 128 тысяч военнослужащих вместо прежних 98 тысяч солдат.

Как отмечает Блащак, его задача состоит в наращивании армии и в привлечении в неё как можно большего числа людей. На эти цели Польша имеет 50 миллиардов злотых, или около 13,1 миллиарда долларов.

Эта сумма, в свою очередь, составляет 2,1% ВВП. Блащак уверен, что хорошая армия обеспечивает безопасность, и страна не может экономически и социально развиваться под внешней угрозой и в отсутствие безопасности. Также министр обороны Польши напомнил о подписанном контракте с США, согласно которому до конца этого месяца должна осуществиться покупка F-35. Сотрудничество с США Блащак считает хорошим путём, отмечая, что Америка является сильнейшим союзником НАТО.

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