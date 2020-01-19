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Warner Bros. выпустит анимационный фильм по мотивам Mortal Kombat

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В настоящее время компания Warner Bros. занята созданием анимационной киноленты Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, которая расскажет историю С

В настоящее время компания Warner Bros. занята созданием анимационной киноленты Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, которая расскажет историю Скорпиона.

Скорпион является ниндзя-призраком, поклявшимся отомстить Саб-Зиро за убийство своей семьи и уничтожение клана, который он возглавлял. Судя по названию мультфильма, киностудия собирается в будущем выпустить еще несколько подобных проектов, которые должны пролить свет на биографию ключевых персонажей вселенной. Возможно, они будут связаны с сюжетом фильма, выходящего в 2021 году.

Что касается «Мести Скорпиона», то посмотреть его можно будет уже в первой половине текущего года. В качестве режиссера картины был выбран Итан Сполдинг, который ранее работал над мультфильмами по комиксам DC. Эд Бун, один и руководителей студии NetherRealm, создавшей серию файтингов Mortal Kombat, выступил в роли творческого консультанта.

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