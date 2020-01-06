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ВСУ рассказали о появлении таинственного страшного врага в Донбассе

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В рамках недавнего телеэфира солдаты вооруженных сил Украины сообщили о том, что за ними охотится таинственный и страшный враг в Донбассе. Согласно сл

В рамках недавнего телеэфира солдаты вооруженных сил Украины сообщили о том, что за ними охотится таинственный и страшный враг в Донбассе.

Согласно словам украинских бойцов, последние несколько лет они дежурят в полуразрушенном сооружении, расположенном в Марьинке. Они показали корреспондентам дыры в стенах и заявили, что неизвестный противник практически каждый день обстреливает их «форпост», пытаясь уничтожить его.

Солдаты ВСУ не отвечают на подобные обстрелы, так как не могут выйти из здания в такие моменты. Дело в том, что в этом случае их могут запросто подстрелить снайперы. Военнослужащие все еще не знают, кто именно открыл на них охоту.

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