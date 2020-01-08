Волонтеры ищут родных мужчины, потерявшего память после избиения

Волонтеры из Подольска начали поиски родных и близких мужчины, который начал страдать от амнезии после избиения. Сейчас он лежит в местной городской больнице.

Добровольцы отмечают, что у потерпевшего нет документов, и он не знает, как именно оказался в Московской области. Благодаря помощи медиков из неврологического отделения через несколько дней ему удалось вспомнить свое имя и место жительства.

Оказалось, что пострадавшего зовут Илья Щербинин. Он живет в поселении Лунино, расположенном в Курской области. В настоящее время активисты пытаются отыскать односельчан или родных мужчины, которые могут опознать его и возвратить домой.