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Военные Ирана приняли украинский Boeing за вражеский самолёт

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Власти Ирана объяснили своё попадание ракетой по украинскому авиалайнеру Boeing 737-800. Как сообщается, сбитый лайнер ошибочно был принят вражеским

Власти Ирана объяснили своё попадание ракетой по украинскому авиалайнеру Boeing 737-800.

Как сообщается, сбитый лайнер ошибочно был принят вражеским — в это время власти Ирана находились в высшей боевой готовности в ожидании ответа США на ракетный обстрел по американским авиабазам. В свою очередь, Иран атаковал базы США в качестве мести за убийство генерала Сулеймани.

Отмечается, что украинский авиалайнер вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В какой-то момент он совершил разворот в сторону важного военного объекта в Иране. Из-за этого его и посчитали вражеским самолётом.

В связи с инцидентом президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования и сообщил о необходимости исправить недостатки иранской системы ПВО. Также он дал обещание расследовать обстоятельства инцидента и принять меры для компенсации.

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