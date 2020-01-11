Военные Ирана приняли украинский Boeing за вражеский самолёт

Власти Ирана объяснили своё попадание ракетой по украинскому авиалайнеру Boeing 737-800.

Как сообщается, сбитый лайнер ошибочно был принят вражеским — в это время власти Ирана находились в высшей боевой готовности в ожидании ответа США на ракетный обстрел по американским авиабазам. В свою очередь, Иран атаковал базы США в качестве мести за убийство генерала Сулеймани.

Отмечается, что украинский авиалайнер вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В какой-то момент он совершил разворот в сторону важного военного объекта в Иране. Из-за этого его и посчитали вражеским самолётом.

В связи с инцидентом президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования и сообщил о необходимости исправить недостатки иранской системы ПВО. Также он дал обещание расследовать обстоятельства инцидента и принять меры для компенсации.