Водитель маршрутки едва не избил пассажира с ребенком в Астрахани

В городе Астрахань водитель маршрутного автобуса нагрубил пассажиру с ребенком и едва не набросился на него.

Данный инцидент случился в среду, 15 января, в утренние часы на маршруте № 55. В местных СМИ отмечают, что еще чуть-чуть и между мужчинами бы произошла драка на глазах маленького ребенка. Журналисты заявляют, что водители нередко ведут себя грубо с клиентами. Возможно, на них сказывается усталость или банальное отсутствие воспитания.

По словам потерпевшего, он попросил водителя остановиться, но тот сказал, что откроет дверь на конечной. Так как пассажир был с ребенком, он снова попросил его затормозить пораньше. После этого водитель начал громко ругаться, но все же остановил автобус, а затем набросился на клиента, но вовремя одумался.