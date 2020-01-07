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Владимир Тарасенко смотрел финал МЧМ без звука, пока не увидел себя на льду

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Владимир Тарасенко, форфард «Сент-Луис Блюз», думал, что смотрит финал Молодежного чемпионата по хоккею на «Матч ТВ», пока не увидел себя на льду. Об

Владимир Тарасенко, форфард «Сент-Луис Блюз», думал, что смотрит финал Молодежного чемпионата по хоккею на «Матч ТВ», пока не увидел себя на льду.

Об этом рассказала супруга хоккеиста. Она отметила, что ее муж 10 минут смотрел матч без звука, занимаясь с детьми, пока не заметил себя на поле. Напомним, что «Матч ТВ» перепутал трансляции и показал вместо прямого эфира игру 2011 года, в которой сборная России обыграла канадцев со счетом 5:3. В результате многие фанаты начали праздновать победу своей команды.

Поздравить с победой молодых хоккеистов решил также Михаил Дегтярев, один из депутатов Госдумы. Однако в действительности канадская сборная смогла обыграть россиян со счетом 4:3 и стать золотым призером мирового турнира. Российская команда получила серебряные медали.

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