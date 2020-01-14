Владельцы большегрузов заплатили 22 миллиона рублей за ремонт дорог в Ленобласти

Представители комитета, отвечающего за дорожное хозяйство в Ленинградской области, сообщили, что в прошлом году владельцы большегрузов перевели в фонд региона 22 000 000 рублей.

В опубликованном сообщении отмечается, что плата была получена от тех автомобилистов, которые регулярно осуществляют перевозку тяжелых грузов по трассам Ленобласти, нанося серьезный вред дорожному полотну. Перед тем как заняться транспортировкой товаров, все они получили соответствующее разрешение от ГКУ «Ленавтодор».

По словам сотрудников ведомства, в предыдущем году разрешающие документы были выданы почти двум тысячам водителям. При их наличии владельцы фур могут осуществить десять поездок с грузом по указанному маршруту. Все полученные средства тратятся на ремонт региональных автотрасс.