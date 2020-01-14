Здесь рождаются новости.

Владельцы большегрузов заплатили 22 миллиона рублей за ремонт дорог в Ленобласти

Дата:
Представители комитета, отвечающего за дорожное хозяйство в Ленинградской области, сообщили, что в прошлом году владельцы большегрузов перевели в фонд

Представители комитета, отвечающего за дорожное хозяйство в Ленинградской области, сообщили, что в прошлом году владельцы большегрузов перевели в фонд региона 22 000 000 рублей.

В опубликованном сообщении отмечается, что плата была получена от тех автомобилистов, которые регулярно осуществляют перевозку тяжелых грузов по трассам Ленобласти, нанося серьезный вред дорожному полотну. Перед тем как заняться транспортировкой товаров, все они получили соответствующее разрешение от ГКУ «Ленавтодор».

По словам сотрудников ведомства, в предыдущем году разрешающие документы были выданы почти двум тысячам водителям. При их наличии владельцы фур могут осуществить десять поездок с грузом по указанному маршруту. Все полученные средства тратятся на ремонт региональных автотрасс.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Железнодорожники не допустили ДТП с грузовиком на переезде в Подмосковье
  2. Раскрыты причины продажи почти новых машин с минимальным пробегом
  3. Снять аккумулятор с машины можно без сброса настроек бортового компьютера

Эти новости могут вас заинтересовать

Напавших на участников митинга 5 мая казаков выпороли их товарищи

Hyundai назвала дату премьеры самого доступного кроссовера

В России появился первый познавательный телеканал для детей

Опера поспорили на секс с покончившей с собой следовательницей в Сочи

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках