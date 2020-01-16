Виктория Боня «похудела» с помощью фотошопа, но забыла про отражение в зеркале

Телеведущая Виктория Боня поделилась с поклонниками фотографией во время празднования Старого Нового года, однако из-за этого ей в очередной раз пришлось оправдываться за редактирование снимка.

Боня предстала в кожаной мини-юбке и удлинённом клетчатом жакете красно-черного цвета, подхваченным тонким пояском. В подписи она интересуется у поклонников, идёт ли ей красный, а также спрашивает, есть ли хоть один оттенок или цвет, который подходит всем без исключения.

Виктория стоит у зеркала, и именно оно её и подвело — отражение её руки чуть ли не в два раза толще, чем должно было быть «в действительности». Внимательные подписчики тут же заметили это несоответствие и начали обвинять Боню в излишней любви к фотошопу.

В ответ Виктория сообщила, что было бы наоборот — она с удовольствием прибавила бы себе толщины, в особенности рук и ног. Впрочем, оплошность ведущей быстро простили, отметив, что она обычно не злоупотребляет использованием фотошопа.